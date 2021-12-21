В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
25 минут назад

Стало известно о сроках поставок первых Су-57 в войска

Восточный военный округ (ВВО) в следующем году получит первые истребители Су-57, заявил командующий ВВО генерал-полковник Александр Чайко.

Стало известно о сроках поставок первых Су-57 в войска
Фото: ТАССТАСС

«Спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», – цитирует Чайко РИА «Новости».

По его словам, в 2021 году ВВО получил свыше 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Были приняты на вооружение дизель-электрическая подлодка «Магадан», береговые ракетные комплексы «Бастион», также стартовало перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ.

Генерал пояснил, что доля современных образцов техники в округе достигла 56%.

«Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». В общей сложности спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым», – заключил Чайко.

Во вторник глава Министерства обороны Сергей Шойгу распорядился провести в следующем году командно-штабные учения «Восток» и «Гром».

Армия,Александр Чайко,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители