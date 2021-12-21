Стало известно о сроках поставок первых Су-57 в войска

«Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». В общей сложности спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым», – заключил Чайко.