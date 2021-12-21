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18 минут назад

Европу предупредили о возможных последствиях войны России и НАТО

Возможное военное противостояние России и НАТО может оказаться хуже Карибского кризиса, потому что тогда под угрозой находилась одна Куба, а здесь — страны Европы, уверен военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что потенциально под удар могут попасть европейские страны, откуда могут управляться ракеты НАТО.

Европу предупредили о последствиях войны России и НАТО
Фото: ReutersReuters

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше, а также появится на Украине, подлетное время ракет будет сокращено до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Такие последствия назвал президент России Владимир Путин.

«На первом месте — безопасность граждан»

По словам Перенджиева, Россия не хочет вступать в это противостояние, особенно с учетом того, что в таком случае пострадает не только Украина, но и ряд европейских стран. Тем не менее, когда речь идет о защите граждан, большого выбора не остается.

«Я думаю, если что-то действительно начнет происходить, то это окажется хуже Карибского кризиса. Потому что там была одна Куба, а здесь уже вся Европа. Проблема ведь в том, что пострадает не только территория Украины, но и близлежащие страны Восточной Европы, откуда будет вестись управление ракетами — не даром президент США Джо Байден говорил о намерении усиливать Болгарию и Румынию», — сказал военный политолог.

Он отметил, что Россия и НАТО сейчас стоят перед довольно простым выбором: либо они договариваются, либо России придется защищаться. Другого варианта нет.

«Когда нам угрожает враг, мы его уничтожаем. Понятно, что это принесет только новую конфронтацию, но разве удар по нам — это не конфронтация? На первом месте всегда стоит безопасность наших граждан», — подчеркнул Перенджиев.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно документу, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Армия,Александр Перенджиев,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,Lenta.ru,
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