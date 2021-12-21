Танк-призрак подплыл к индонезийской буровой платформе

В Индонезийских средствах массовой информации обсуждается инцидент, произошедший недавно в территориальных водах государства. К находящейся в море Натуна буровой платформе одной из нефтегазовых компаний приблизился объект, очень похожий на плавающий танк.

Фото: Twitter Twitter

Несмотря распространившуюся по корпусу ржавчину, можно разглядеть на крыше башни два люка, перед которыми видны устройства, напоминающие прицел и панорамный прибор наблюдения.

Также заметны буксировочные тросы, характерное ограждение с закрепленными канистрами, надгусеничные полки. Орудие приблизительно калибра 105-мм снабжено эжектором - устройством для удаления пороховых газов.

Смущает, что находящееся за башней моторно-трансмиссионное отделение слишком компактное, чего практически не бывает на реальных плавающих машинах, и этот "танк" не похож ни на одну из известных моделей.

Не исключено, что это какой-нибудь неизвестный экспериментальный образец или его макет, смытый волной с берега или военного десантного корабля. Его владельцы могли счесть его утонувшим, а их детище стало дрейфовать по морю.

Правда, некоторые источники утверждают, что этот "танк" в реальности выглядел по-другому, а изображение подкорректировали с помощью графического редактора.