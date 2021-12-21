Путин: США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым

США могут поставить на Украину гиперзвуковое оружие и под этим прикрытием толкать экстремистов в российские регионы, например, в Крым. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Такое заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие (когда оно будет разработано американцами). Это не значит, что завтра станут его применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы РФ, ну, скажем, на Крым», - отметил он.
Ранее на этом же заседании министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании (ЧВК) США, которые находятся в Донецкой области, уже готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Для этого, по его словам, «доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».
В начале декабря в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу.