Путин: США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым

«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие (когда оно будет разработано американцами). Это не значит, что завтра станут его применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы РФ, ну, скажем, на Крым», - отметил он.