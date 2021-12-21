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1 час назад

Путин поручил Минобороны освоить новые способы действий

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны заявил, что военное ведомство должно обеспечить освоение армией новых способов действий, сообщает телеканал «Россия 24».

Путин поручил Минобороны освоить новые способы действий
Фото: militaryrussia.rumilitaryrussia.ru

«Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что в России всегда уделяли, уделяют и будут уделять повышенное внимание развитию вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о достойном поведении российских солдат в Сирии.

Путин также рассказал, что доля современных вооружений в российской армии — выше 71%, а в ядерных силах — 89%. Он отметил, что российские военные в Сирии способствуют укреплению стабильности в стране.

Армия,Владимир Путин,Министерство обороны,
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