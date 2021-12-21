Путин призвал не «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны ответил на обвинения в ультимативности выдвинутых предложений по стратегической стабильности. Он заявил, что ультиматумом эти предложения не являются, но Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности. Трансляция заседания ведётся на сайте канала «Россия 24».

Некоторые наши недоброжелатели интерпретируют их как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет! — подчеркнул президент.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией гарантии безопасности. По его словам, у стран уже есть понимание будущего формата переговоров и главное в скором времени начать обсуждение

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на Восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.