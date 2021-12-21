В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
1 час назад

Путин призвал не «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны ответил на обвинения в ультимативности выдвинутых предложений по стратегической стабильности. Он заявил, что ультиматумом эти предложения не являются, но Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности. Трансляция заседания ведётся на сайте канала «Россия 24».

Некоторые наши недоброжелатели интерпретируют их как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет! — подчеркнул президент.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией гарантии безопасности. По его словам, у стран уже есть понимание будущего формата переговоров и главное в скором времени начать обсуждение

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на Восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Также для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.

Армия,Сергей Лавров,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители