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34 минуты назад

Долетят до Москвы за 7 минут: Путин об опасности ракет НАТО на Украине

Появление инфраструктуры НАТО на Украине приведет к тому, что подлетное время ракет может сократиться до 5-10 минут. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти», - пояснил глава государства.

Он назвал такую ситуацию серьезнейшим вызовом для России.

Ранее в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). При этом руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Россия может дать военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки.

Армия,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,
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