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1 час назад

Шойгу заявил, что в 2022 году на боевое дежурство встанет 21 пусковая установка с МБР «Ярс», «Авангард» и «Сармат»

Более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс», «Авангард» и «Сармат» будет поставлено в 2022 году на боевое дежурство РВСН. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу заявил, что в 2022 году на боевое дежурство встанет 21 пусковая установка с МБР «Ярс», «Авангард» и «Сармат»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Приоритетные задачи 2022 года. По перевооружению: поставить на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат"», - заявил Шойгу.

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По словам главы Минобороны, в авиационные стратегические ядерные силы поставить два стратегических ракетоносца Ту-160М, также планируется принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», в ВКС - пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Армия,Владимир Путин,РВСН,
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