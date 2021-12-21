Сформирован первый авиаполк МиГ-31 с "Кинжалами"

В Воздушно-космических силах России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

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По его словам, также в прошлом году Минобороны передано четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-95МС.