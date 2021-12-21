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1 час назад

Шойгу предупредил, что американские наемники готовят химическую атаку в Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации химическими компонентами на востоке Украины. Шойгу также сообщил, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ.

Шойгу предупредил, что американские наемники готовят химическую атаку в Донбассе
Фото: Daily StormDaily Storm

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — рассказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

Шойгу также утверждает, что в Донбасс прибыли около 120 представителей американских ЧВК. Они, по словам министра, тренируют украинский спецназ. Также Шойгу обратил внимание, что «не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса».

«Они [американские наемники] оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально-значимых объектах. Осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», — уточнил глава Минобороны России.

Заметка дополняется

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Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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