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14 минут назад

ВМФ России скрытно развернул корабли в Тихом океане

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны России, передает РИА Новости.

ВМФ России скрытно развернул корабли в Тихом океане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — сказал Шойгу, уточнив, что скрытное развертывание кораблей было проведено в удаленном районе Тихого океана.

В то же время на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», которая не имеет аналогов в мире. В результате все образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики.

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