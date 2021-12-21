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31 минуту назад

Россия поставила в Белоруссию партию бронетранспортёров

Россия поставила в Белоруссию партию бронетранспортёров БТР-82А, сообщил гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий «Газете.Ru». Он рассказал, что за границей также пользуются большим спросом российские бронетранспортеры БТР-80 и бронеавтомобили семейства «Тигр».

Россия поставила в Белоруссию бронетранспортеры
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.orgVitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Большой популярностью пользуется машина «ВПК-Урал». Только в течение текущего года инозаказчику было поставлено около 100 единиц таких машин. Кстати, по просьбе заказчика мы создали версию этой бронемашины в варианте «пикап». Машина получилась более защищённой, чем базовая версия за счет уменьшения бронированного корпуса, — сказал Красовицкий.

Он добавил, что иностранные специалисты заинтересовались и бронеавтомобилями нового семейства «Атлет» после его первых демонстраций, из-за чего был разработан экспортный вариант «Атлет-Э». По словам Красовицкого, у него импортные силовой агрегат, автоматическая коробка передач, шины и другие комплектующие.

Ранее сообщалось, что ООО «Военно-промышленная компания» начнёт разработку нового автомобиля на базе бронемашины «Стрела». Работа будет вестись в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны.

Армия,Александр Красовицкий,Министерство обороны,ВПК,Газета.Ru,
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