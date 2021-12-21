Россия поставила в Белоруссию бронетранспортеры

Большой популярностью пользуется машина «ВПК-Урал». Только в течение текущего года инозаказчику было поставлено около 100 единиц таких машин. Кстати, по просьбе заказчика мы создали версию этой бронемашины в варианте «пикап». Машина получилась более защищённой, чем базовая версия за счет уменьшения бронированного корпуса, — сказал Красовицкий.