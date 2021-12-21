Шойгу заявил об историческом рекорде ядерной триады

Доля современного вооружения в составе ядерной триады России достигла исторического рекорда — 89,1 процента. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу на годовой коллегии военного ведомства, передает «Интерфакс».
«Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования», — сообщил министр, подчеркнув, что добиться подобных результатов удалось за счет «масштабной и целенаправленной работы».
По словам Шойгу, одновременно с поставками российской армии нового вооружения в стране создается и современная инфраструктура, которая будет использоваться стратегическими ядерными силами.