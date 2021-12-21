"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. <...> Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр.