Частные военные компании (ЧВК) США, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - сказал Шойгу.
По информации Минобороны России, в Донецкой области находятся порядка 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят украинский спецназ.
Ранее Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ. Так в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных.
"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. <...> Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр.