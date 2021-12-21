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45 минут назад

Шойгу заявил о подготовке ЧВК США провокаций с химическими компонентами в Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса. В частности, по данным Шойгу, этой деятельностью заняты представители американской стороны, находящиеся в Донецкой области. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Шойгу заявил о подготовке ЧВК США провокаций в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - заявил глава оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в Донецкой области находятся более сотни американцев, готовящих украинский спецназ.

«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,
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