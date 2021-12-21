Шойгу заявил о подготовке ЧВК США провокаций в Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса. В частности, по данным Шойгу, этой деятельностью заняты представители американской стороны, находящиеся в Донецкой области. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.