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46 минут назад

Путин призвал повысить зарплаты военным в России

Российские военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу, призвал президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Путин призвал повысить зарплаты военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению главы государства, зарплаты военнослужащих должны быть выше средних в ведущих отраслях экономики по стране.

«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2021 года выросла заработная плата российских военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Прирост составил 3,7 процента.

Армия,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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