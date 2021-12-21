На обломках сбитого MH17 обнаружили только следы попадания «Бука»

Представитель прокуратуры Нидерландов заявил, что следствие не нашло на обломках сбитого над Донбассом малазийского Boeing никаких следов другого оружия, кроме ЗРК «Бук». Об этом сообщает РИА Новости.

Boeing, выполнявший рейс MH17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. Дело об авиакатастрофе слушается в Гаагском суде. Обвиняемыми проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что Boeing был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который в Донбасс привезли российские военные.

20 декабря прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. Сегодня в ходе слушаний прокурор Манон Риддербекс заявила, что на обломках самолета «не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие».

«Прокуратура таким образом пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой «Бук», которая была запущена со стороны Первомайского», - пояснила представитель прокуратуры, зачитывая обвинительный акт.

Она также отметила, что на то, что самолет был сбит ЗРК «Бук», указывают характер повреждений Boeing, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.