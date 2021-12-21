Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами

Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

«Имеем на это полное право», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.

Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».

«И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.