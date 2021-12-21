МИД: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии

Российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Москва не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Соловьев Live».

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Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы ее «заболтали» и приблизили инфраструктуру альянса к ее границам.

«Ответ [на размещение инфраструктуры] будет совсем другой», - заявил Гаврилов.

Президент России Владимир Путин во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).