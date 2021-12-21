США и Великобритания отправили на Украину тайную миссию

США и Великобритания секретно направили на Украину экспертов по кибервойнам, чтобы «подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом Кремля». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников и сотрудников разведки, пожелавших остаться анонимными.

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По их мнению, следующим шагом будет не вторжение армии, а кибератаки на украинскую электросеть, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики.

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По оценке американской разведки, в России хотят «выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным».

Осенью США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Теперь же американские официальные лица заявляют, что «военное вторжение далеко не гарантировано». По словам Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности, «текущая оценка правительства США такова, что решения [о наступлении] еще не принято».

NYT отмечает, что «российская киберактивность» обсуждалась примерно десятком официальных лиц, которые получили информацию о ней из разведданных и «секретных дискуссий о том, как уменьшить российскую угрозу». По их мнению, в Кремле могут считать нанесение ущерба украинской инфраструктуре «лучшей надеждой на достижение главной цели: замену нынешних властей марионеточным лидером».

Высокопоставленный сотрудник разведки заявил NYT, что кибератака «выгоднее», так как не требует применения армии и не повлечет за собой масштабных санкций.

Ни американское, ни британское правительство не раскрыли деталей об отправке на Украину своих экспертов. Чиновники заявили, что США рассматривают возможность более крупного развертывания на Украине, включая ресурсы Киберкомандования США. Однако неясно, какую пользу может принести расширенная команда помимо демонстрации поддержки, подчеркивает NYT.