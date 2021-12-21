«Москва не блефует»: НАТО призвали быстро ответить России

НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам Гаврилова, там понимают, что «Москва не блефует».
«Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», - сказал Гаврилов в эфире «Соловьев Live».
Также он отметил, что существует вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности, контакты начались.