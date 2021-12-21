«Москва не блефует»: НАТО призвали быстро ответить России

«Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», - сказал Гаврилов в эфире «Соловьев Live».