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1 час назад

НАТО призвали оперативно ответить на предложения РФ

НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Москва не блефует»: НАТО призвали быстро ответить России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Гаврилова, там понимают, что «Москва не блефует».

«Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», - сказал Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

Также он отметил, что существует вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности, контакты начались.

«Момент истины»: РФ пригрозила НАТО военным ответом

Ранее стало известно, что российская сторона считает необходимым возобновление канала взаимодействия между РФ и НАТО по военной линии. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что многие вопросы, касающиеся действий и планов вооруженных сил, требуют включения соответствующих каналов.
Армия,Александр Грушко,НАТО,МИД,
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