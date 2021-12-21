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37 минут назад

Пуск ракеты «Калибр» новейшей подлодкой показали на видео

В акватории Японского моря новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что дальность стрельбы превысила 1000 километров.

Новейшая дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский», способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр» пришла в главную базу ТОФ менее месяца назад в составе отряда кораблей, совершив межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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