Пуск ракеты «Калибр» новейшей подлодкой показали на видео

В акватории Японского моря новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что дальность стрельбы превысила 1000 километров.
Новейшая дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский», способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр» пришла в главную базу ТОФ менее месяца назад в составе отряда кораблей, совершив межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот.