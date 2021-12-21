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1 час назад

Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» из подводного положения в акватории Японского моря

Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения.

Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.

Убийцу подлодок впервые показали на видео

В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в составе отряда кораблей пришла в главную базу ТОФ менее месяца назад. Отряд совершил межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот.

На Тихоокеанском флоте «Петропавловск-Камчатский» является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

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