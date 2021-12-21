Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения.
Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.
В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров.
Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.
Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в составе отряда кораблей пришла в главную базу ТОФ менее месяца назад. Отряд совершил межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот.
На Тихоокеанском флоте «Петропавловск-Камчатский» является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».