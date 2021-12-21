Китай выступил против размещения ракет США в Европе

МИД КНР выступил против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

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«Китай решительно выступает против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме», — говорится в заявлении министерства.

В Пекине также отметили, что китайская сторона придерживается оборонительной военной стратегии и не применит ядерное оружие первой.

«Китай никогда не размещал ядерное оружие за пределами своей территории и никогда не предоставлял "ядерный зонтик" другим странам», — добавили в МИД Китая.

Также в ведомстве отметили необходимость заключения аналога договора СНВ-III между Россией и Китаем.