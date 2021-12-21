В РФ создали первую в мире бикалиберную снайперскую винтовку

В России начались испытания первой в мире снайперской винтовки, рассчитанная на использование патронов 12,7х99 (стандарт НАТО) и 12,77х108 мм. Называется оружие DXL-5 "Опустошитель" (экспортное имя Havoc).
- Главной ее особенностью является модульность. В "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность замены снайпером ствола под два различных калибра: натовский .50 BMG и отечественный 12,77х108, - в зависимости от поставленной задачи. Это значительно повышает и экспортные перспективы, - рассказал РИА Новости главный конструктор компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Он подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной кучностью стрельбы - 0,5 угловой минуты. Это вчетверо лучше, чем у американской Barret (2 угловых минуты).
- Высокая точность и прицельная дальность (2300 метров против 1800 у Barret) позволят "Опустошителю" выполнить одну из самых сложных задач - борьбу со снайперами противника, - отметил Лобаев.
13-килограммовая винтовка снабжена демпфером на прикладе, значительно снижающим воздействие отдачи. Ранее с помощью другой винтовки Lobaev Arms, "Сумрак" был установлен мировой рекорд меткой стрельбы. Андрей Рябинский поразил цель на дистанции 4210 метров.