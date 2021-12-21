В РФ создали первую в мире бикалиберную снайперскую винтовку

- Главной ее особенностью является модульность. В "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность замены снайпером ствола под два различных калибра: натовский .50 BMG и отечественный 12,77х108, - в зависимости от поставленной задачи. Это значительно повышает и экспортные перспективы, - рассказал РИА Новости главный конструктор компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.