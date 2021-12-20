Погранслужбе Украины разрешили сбивать дроны-нарушители без предупреждения

Верховная рада Украины внесла изменения в закон о пограничной службе, предоставив ведомству право сбивать воздушные суда — нарушители госграницы, дроны и другие летательные аппараты без предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Военнослужащие Госпогранслужбы имеют право применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, осуществляющих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами без предупреждения», — приводятся в сообщении слова начальника пограничной службы Украины Сергея Вороноя.

Он отметил, что в последние несколько лет увеличилось количество беспилотных летательных аппаратов осуществляющих противоправную деятельность. В основном, по словам Вороноя, нарушители переправляли с помощью дронов «контрабандные сигареты, но не исключено, что их могут использоваться и для других незаконных целей».