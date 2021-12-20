На Google Maps заметили летящий самолет-невидимку США

Пользователь приложения Google Maps обнаружил на спутниковых снимках американский самолет-невидимку, пролетающий над полями в США. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Reddit Reddit

Своей находкой пользователь поделился на Reddit с подписью: «На картах Google можно увидеть самолеты-невидимки».

По данным издания, на снимке запечатлен бомбардировщик-невидимка B2 BBC США — двухместный пилотируемый самолет, разработанный американцами во время холодной войны. Он способен выполнять атаки на высоте до 50 000 футов (15,24 километра).

На снимке с карты Google Maps самолет сильно размыт, что, скорее всего, говорит о высокой скорости его движения.

Один из пользователей Reddit посчитал забавным тот факт, что Google Maps способно обнаружить самолет-неведимку, еще часть отнеслись к снимкам с подозрением.