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53 минуты назад

На Google Maps заметили летящий самолет-невидимку США

Пользователь приложения Google Maps обнаружил на спутниковых снимках американский самолет-невидимку, пролетающий над полями в США. Об этом сообщает Mirror.

На Google Maps заметили летящий самолет-невидимку США
Фото: Reddit Reddit

Своей находкой пользователь поделился на Reddit с подписью: «На картах Google можно увидеть самолеты-невидимки».

По данным издания, на снимке запечатлен бомбардировщик-невидимка B2 BBC США — двухместный пилотируемый самолет, разработанный американцами во время холодной войны. Он способен выполнять атаки на высоте до 50 000 футов (15,24 километра).

На снимке с карты Google Maps самолет сильно размыт, что, скорее всего, говорит о высокой скорости его движения.

Один из пользователей Reddit посчитал забавным тот факт, что Google Maps способно обнаружить самолет-неведимку, еще часть отнеслись к снимкам с подозрением.

Информация о том, что самолет пролетал над полями в Китае недостоверна, на что четко указывают снимки в Google Maps по координатам 39°01'18.5"N 93°35'40.5"W. Самолет засняли во время его движения в районе штата Миссури в США. Траектория и цель его движения неизвестна.

Армия,Google,
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