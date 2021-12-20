F-35 получит улучшенную систему РЭБ

Модернизировать комплекс AN/ASQ-239 будет компания BAE Systems. Она уже заключила контракт с компанией Lockheed Martin, разработчиком самолёта. Стоимость контракта составляет $493 млн. BAE Systems должна разработать и доработать базовую линию аппаратного обеспечения РЭБ до уровня Block 4. Производство новой системы намечено на 2024 год.

Сейчас система РЭБ AN/ASQ-239 имеет круговую зону обзора, показывает в реальном времени предупреждения об атаке ракет с радиолокационным, инфракрасным и лазерным наведением. После обновления система даст истребителю новые возможности для «опережения угроз». Этот улучшенный комплекс могут установить и на другие самолёты.