Вообще в отношении этих американских пожертвований украинским военным напрашивается одна известная пословица: «На тебе, Боже, что нам негоже». В Америке эти катера ведь уже списали, поскольку они просто не удовлетворяют военным потребностям США. Артиллерийские установки эти тоже уже довольно старые. То есть Америка просто сбывает Киеву ненужный хлам. И, конечно, украинцы будут принимать всё и от американцев, и от англичан. Потому что сами они не в состоянии построить и создать хоть что-то стоящее. Хотя возможности у Украины были очень большие, но всё это дело пошло прахом. Так что теперь они с радостью хватают любые подачки, — сказал Комоедов.