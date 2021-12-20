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29 минут назад

Адмирал объяснил перевооружение украинских катеров плохим состоянием флота

Планирующаяся в 2022 году установка американских артиллерийских установок Mk44 и ракет Hydra на украинские патрульные катера типа Island говорит о плачевном состоянии Военно-морских сил Украины, считает бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. Он сообщил «ПолитРоссии», что США делятся с союзником только устаревшим вооружением.

Адмирал объяснил перевооружение украинских катеров
Фото: livejournal.comlivejournal.com

Вообще в отношении этих американских пожертвований украинским военным напрашивается одна известная пословица: «На тебе, Боже, что нам негоже». В Америке эти катера ведь уже списали, поскольку они просто не удовлетворяют военным потребностям США. Артиллерийские установки эти тоже уже довольно старые. То есть Америка просто сбывает Киеву ненужный хлам. И, конечно, украинцы будут принимать всё и от американцев, и от англичан. Потому что сами они не в состоянии построить и создать хоть что-то стоящее. Хотя возможности у Украины были очень большие, но всё это дело пошло прахом. Так что теперь они с радостью хватают любые подачки, — сказал Комоедов.

Он добавил, что упомянутые патрульные катера могут быть использованы для провокаций в Чёрном море. Но при военном столкновении они станут лёгкой добычей для российского флота, несмотря на обновлённое вооружение.

Ранее сообщалось, что намерение Украины пересмотреть статус Иерусалима, признав его столицей Израиля, может быть попыткой добиться от израильской стороны интенсификации поставок боевой техники. Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Украина хочет получать израильские беспилотники.

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