Литва призвала НАТО стянуть войска к границе с Россией

«НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала — это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С», — приводит слова Науседа издание.