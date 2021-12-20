Украина проведет катера США через Керченский пролив

«Это катера, скажем так, прибрежной зоны. За счет небольшого размера они будут очень полезны в Азовском море. Это универсальная небольшая платформа, которая может очень быстро доставить какой-нибудь небольшой резерв в ту или иную точку. Он отлично подходит для специальных операций <…> Есть два пути, и они остаются – через Керченский пролив и по суше (так на Азов доставляли наши малые бронированные катера)», – пояснил Неижпапа.