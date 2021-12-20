Украина проведет катера США через Керченский пролив

Украина планирует разместить на создающейся военной базе в Азовском море поставленные США патрульные катера. Судна могут попытаться провести через Керченский пролив, заявил командующий Военно-морскими силами страны контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает «Комсомольская правда».
«Это катера, скажем так, прибрежной зоны. За счет небольшого размера они будут очень полезны в Азовском море. Это универсальная небольшая платформа, которая может очень быстро доставить какой-нибудь небольшой резерв в ту или иную точку. Он отлично подходит для специальных операций <…> Есть два пути, и они остаются – через Керченский пролив и по суше (так на Азов доставляли наши малые бронированные катера)», – пояснил Неижпапа.
Как отметил командующий ВМС Украины, страна должна оставлять за собой право прохода своих кораблей через Керченский пролив. По его словам, речь идет о катерах MK VI.
Кроме того, контр-адмирал подчеркнул, что Киев в будущем намерен наращивать численность своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна к 2035 году планирует реализовать большую программу по развитию военно-морского флота и построить «большой флот».