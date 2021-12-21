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34 минуты назад

Раскрыты нюансы применения российского «Ответа»

У недавнего применения российского противолодочного комплекса «Ответ», при помощи которого фрегат «Маршал Шапошников» поразил в Японском море подводную цель, имелось два существенных нюанса. Их раскрывает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Раскрыты нюансы применения российского «Ответа»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первый в том, что стреляли с большого противолодочного корабля еще советской постройки проекта 1155 типа "Удалой". Второй — испытания ракеты-торпеды прошли именно в Японском море», — пишет автор.

По мнению обозревателя, современной России удалось исправить основной недостаток построенного СССР фрегата «Маршал Шапошников» — оснастить его противокорабельными ракетами и усиленным зенитным ракетным вооружением. Согласно Литовкину, модернизация «Маршала Шапошникова» усилила возможности Военно-морского флота России на Дальнем Востоке, что особенно важно на фоне создания американо-британско-австралийского военного союза AUKUS.

Пуск с фрегата «Маршал Шапошников» ракеты противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила цель в Японском море, состоялся ранее в декабре. Тогда же военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что комплекс «Ответ», получивший ракеты с самонаводящейся торпедой — шаг вперед для российского оборонно-промышленного комплекса.

Армия,Учения НАТО,Ситуация в мире,Ракетоносцы,Дмитрий Литовкин,ИТАР-ТАСС,
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