Раскрыты нюансы применения российского «Ответа»

У недавнего применения российского противолодочного комплекса «Ответ», при помощи которого фрегат «Маршал Шапошников» поразил в Японском море подводную цель, имелось два существенных нюанса. Их раскрывает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Первый в том, что стреляли с большого противолодочного корабля еще советской постройки проекта 1155 типа "Удалой". Второй — испытания ракеты-торпеды прошли именно в Японском море», — пишет автор.

По мнению обозревателя, современной России удалось исправить основной недостаток построенного СССР фрегата «Маршал Шапошников» — оснастить его противокорабельными ракетами и усиленным зенитным ракетным вооружением. Согласно Литовкину, модернизация «Маршала Шапошникова» усилила возможности Военно-морского флота России на Дальнем Востоке, что особенно важно на фоне создания американо-британско-австралийского военного союза AUKUS.