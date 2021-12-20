Украинские солдаты подорвались в Донбассе

Двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает украинский штаб Операции объединенных сил в ООС.
Командование украинских войск не указало, где именно произошел инцидент. Из-за подрыва мины один из солдат получил тяжелые ранения, а второй — средней тяжести.
«Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
Киевская сторона также уточнила, что за 20 декабря в Донбассе не было зафиксировано каких-либо попыток нарушить режим прекращения огня. Информация о других пострадавших в инциденте также не поступала.
Напомним, что ранее представители Луганской народной республики сообщили о прибытии в город Счастье на линии соприкосновение в Донбассе снайперов ВСУ. Предположительно, вслед за этим могут последовать военные провокации и обострение конфликта на границе.