Украинские солдаты подорвались в Донбассе

Двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает украинский штаб Операции объединенных сил в ООС.

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Командование украинских войск не указало, где именно произошел инцидент. Из-за подрыва мины один из солдат получил тяжелые ранения, а второй — средней тяжести.

«Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Киевская сторона также уточнила, что за 20 декабря в Донбассе не было зафиксировано каких-либо попыток нарушить режим прекращения огня. Информация о других пострадавших в инциденте также не поступала.