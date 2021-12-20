Украина раскрыла свое главное оружие против России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о неочевидном оружии Украины, с помощью которого страна может противостоять России, - «духе свободы и ответственности». Об этом сообщает «Апостроф».

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Так Данилов ответил на вопрос о действиях Украины в случае масштабного наступления.

«У нас есть еще отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания. Это наш дух. Почему мы отличаемся от русских? Потому что дух свободы, дух ответственности за нашу страну - это наш внутренний дух, который не в каждой нации, не в каждой стране присутствует», - заявил глава СНБО.

Он отметил, что в 2014 году украинцы «почти без оружия отправились защищать страну, чего не ожидал враг».

«Он никогда не мог себе этого представить, потому что он считал, что, начиная с прихода Януковича, он почти уничтожил нашу армию, уничтожил нашу Службу безопасности и другие институты - но не так случилось», - заключил Данилов.

Эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий ранее заявил, что Украина может сдержать Россию с помощью ядерно-минных заграждений на границе.

По мнению Козия, устанавливать заграждения нужно в режиме полной секретности, не раскрывая, как именно мины попадут на границу и попадут ли вообще.