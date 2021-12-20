Россия может дать военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки. Об этом, по данным РИА Новости, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны альянса намерены обсудить предложения России на этой неделе. При этом в МИД России подчеркнули, что ситуация остается сложной и потребовали от Вашингтона срочного ответа на предложения по гарантиям безопасности.

По словам Константина Гаврилова, сейчас наступает «момент истины» в отношениях России и НАТО.

«Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России», - заметил он.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры, которые продолжались более двух часов. В Кремле рассказали, что одной из главных тем беседы стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

В Белом доме сообщили, что стороны обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, и американский лидер озвучил российскому коллеге обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины. Байден пригрозил, что в случае эскалации на Украине США укрепят восточный фланг НАТО и изолируют Россию от мировой финансовой системы.