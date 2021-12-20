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16 минут назад

Опубликовано видео боевого применения ЗРПК «Панцирь-С»

Российские военные применили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на полигоне Ашулук. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

«Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили беспилотники условного противника в ходе учения на полигоне Ашулук. Зенитчики тренируются обнаруживать малоразмерные воздушные цели и уничтожать их зенитными управляемыми ракетами», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось о завершении цикла испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море.

Армия,Технологии,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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