Опубликовано видео боевого применения ЗРПК «Панцирь-С»

«Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили беспилотники условного противника в ходе учения на полигоне Ашулук. Зенитчики тренируются обнаруживать малоразмерные воздушные цели и уничтожать их зенитными управляемыми ракетами», – говорится в сообщении оборонного ведомства.