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19 минут назад

Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации

Перспективный легкий истребитель Су-75 Checkmate вошел в перечень выдающихся достижений военной авиации за 2021 год, составленный Aviation Week.

Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прототип самолета был впервые показан на МАКС-2021 в июле, мировая премьера состоялась на Dubai Air Show в ноябре. Самолет спроектирован с использованием технологий малозаметности, оснащен одним двигателем Ал-41Ф1 и использует ряд особенностей Су-57.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, серийное производство в Комсомольске-на-Амуре начнется в 2025-м.

Вместе с Су-57 в топ достижений военной авиации попали первая дозаправка в воздухе от беспилотного танкера MQ-25, беспилотный ведомый Wingman и перехват ракетой "Нудоль" российской системы ПРО спутника на околоземной орбите.

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