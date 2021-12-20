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1 час назад

Российскую ПРО испытают в Арктике на гиперзвуковой мишени

Россия испытает в Арктике комплекс ПРО. Стрельбу будут вести по гиперзвуковой мишени.

Российскую ПРО испытают в Арктике на гиперзвуковой мишени
Фото:  Минобороны РФ Минобороны РФ

Испытания планируют провести до конца нынешнего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Состоятся они на одном из военных полигонов Заполярья. Как добавил собеседник, современный противоракетный комплекс, какой конкретно не уточняется, должен будет обнаружить, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень.

Поражение мишени будет выполнено на расстоянии в сотни километров.

Напомним, в России ведут разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками.

Армия,РИА Новости,
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