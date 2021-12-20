Российскую ПРО испытают в Арктике на гиперзвуковой мишени

Россия испытает в Арктике комплекс ПРО. Стрельбу будут вести по гиперзвуковой мишени.

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Испытания планируют провести до конца нынешнего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Состоятся они на одном из военных полигонов Заполярья. Как добавил собеседник, современный противоракетный комплекс, какой конкретно не уточняется, должен будет обнаружить, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень.

Поражение мишени будет выполнено на расстоянии в сотни километров.