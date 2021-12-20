Первый пуск межконтинентальной ракеты «Сармат» перенесли

Первый испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» перенесен на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: MOD Russia / Global Look Press MOD Russia / Global Look Press

По данным агентства, пуск в рамках летно-конструкторских испытаний состоится в первом квартале следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года.