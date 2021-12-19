В ВКС России назвали Bayraktar "лакомой" целью для "Панцирей"

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» могут без труда поразить турецкие беспилотники Bayraktar. Об этом в эфире телепрограммы «Вести недели» заявил замначальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин.

«Для «Панциря» Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками — это самая удобная мишень. <...> Это очень легкая, очень лакомая для «Панциря» мишень», — сказал он.

В ответ на вопрос ведущего о том, почему в таком случае Bayraktar и израильские ракеты сумели уничтожить эти ЗРПК в Сирии и Ливии, Муравкин подчеркнул, что в тех случаях «Панцири» были оставлены без операторов либо были плохо замаскированы.