Российские «Панцири» сбили в Сирии десятки турецких беспилотников

Российские комплексы противовоздушной обороны ближнего действия «Панцирь-С» сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka в ходе боевых действий в Сирии и Ливии. Об этом сообщил телеканал «Россия-1». За дронами осуществляется постоянный контроль средствами ПВО.

Фото: News.ru News.ru

Арабские расчёты и в Сирии, и в Ливии, по их утверждению, сбили российскими «Панцирями» более 40 «Байрактаров» и тяжёлых турецких беспилотников «Анка», — говорится в репортаже.

Как рассказал начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков, в настоящее время в районе Идлиба наблюдается три беспилотника Bayraktar, при этом военные могут их отслеживать, начиная с облёта и заканчивая посадкой. По его словам, за дронами осуществляется постоянный контроль средствами ПВО Сирии.

И в любой момент, если будут провокации, мы готовы адекватно на неё отреагировать, — сказал Новиков.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года, её авиабаза расположена на аэродроме Хмеймим.