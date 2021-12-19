Российские «Панцири» сбили в Сирии десятки турецких беспилотников

Российские комплексы противовоздушной обороны ближнего действия «Панцирь-С» сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka в ходе боевых действий в Сирии и Ливии. Об этом сообщил телеканал «Россия-1». За дронами осуществляется постоянный контроль средствами ПВО.
Арабские расчёты и в Сирии, и в Ливии, по их утверждению, сбили российскими «Панцирями» более 40 «Байрактаров» и тяжёлых турецких беспилотников «Анка», — говорится в репортаже.
Как рассказал начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков, в настоящее время в районе Идлиба наблюдается три беспилотника Bayraktar, при этом военные могут их отслеживать, начиная с облёта и заканчивая посадкой. По его словам, за дронами осуществляется постоянный контроль средствами ПВО Сирии.
И в любой момент, если будут провокации, мы готовы адекватно на неё отреагировать, — сказал Новиков.
Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года, её авиабаза расположена на аэродроме Хмеймим.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» его эффективность в борьбе с беспилотниками увеличилась примерно на треть. По его словам, была существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них.