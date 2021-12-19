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21 минуту назад

Британские ВВС одержали первую победу за 76 лет

Министерство обороны Великобритании подтвердило уничтожение истребителем Королевских ВВС Eurofighter Typhoon дрона неизвестной национальной принадлежности в небе Сирии.

Британские ВВС одержали первую победу со времен Второй Мировой войны
Фото: Peter Gronemann/Wikimedia.orgPeter Gronemann/Wikimedia.org

- Небольшой враждебный беспилотник был нейтрализован 14 декабря. Его происхождение неизвестно сирийскому правительству, Ирану и нескольким союзным государственным и негосударственным субъектам, эксплуатирующим беспилотные летательные аппараты на театре военных действий, - цитирует Military Watch Magazine заявление британских военных.

Издание отмечает, что это первая воздушная победа Королевских ВВС со Второй Мировой войны. Британская авиация успешно действовала во время Фолклендской войны, но она была палубной и все лавры достались Королевскому флоту.

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У ВВС Великобритании был шанс отличиться во время войны в Персидском заливе, где они участвовали. Но в единственном известном сражении британский истребитель Tornado был сбит иракским МиГ-29.

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