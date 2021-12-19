Британские ВВС одержали первую победу со времен Второй Мировой войны

- Небольшой враждебный беспилотник был нейтрализован 14 декабря. Его происхождение неизвестно сирийскому правительству, Ирану и нескольким союзным государственным и негосударственным субъектам, эксплуатирующим беспилотные летательные аппараты на театре военных действий, - цитирует Military Watch Magazine заявление британских военных.

Издание отмечает, что это первая воздушная победа Королевских ВВС со Второй Мировой войны. Британская авиация успешно действовала во время Фолклендской войны, но она была палубной и все лавры достались Королевскому флоту.