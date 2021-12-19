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29 минут назад

Аналитик Саксе-Фернандес: безответственность США может привести к третьей мировой войне

Высокомерие внешней политики Соединенных Штатов грозит началом третьей мировой войны. Об этом сообщил аналитик Джон Саксе-Фернандес в статье для мексиканского издания La Jornada.

В политике США увидели угрозу Третьей мировой войны
Фото: ReutersReuters

По словам эксперта, Вашингтон сейчас испытывает кризис не только во внутриполитических, но и во внешних процессах. Главной причиной такой тенденции стало изменение мировой полярности.

Плюс ко всему усиление позиций России и КНР на международном уровне ставит Белый дом в невыгодное положение и рушит американское геостратегическое лидерство на территории Евразии. Серьезным ударом по Соединенным Штатам также стали боевые действия в странах Ближнего Востока.

«Научно-исследовательский центр "Институт Уотсона" при Университете Брауна оценивает затраты в восемь миллиардов долларов, а число погибших от американских бомб и снарядов в Афганистане, Ираке и Сирии — в 900 тысяч, хотя цифра может быть выше», — отметил Саксе-Фернандес.

Американские генералы предрекли США гражданскую войну

Аналитик подчеркнул, что США продолжают вести себя в качестве «самой сильной державы», но в то же время Вашингтон осознает свое невыгодное положение и утрату лидерских позиций. Это сталкивает Белый дом лбами с Россией и Китаем. Соединенные Штаты проявляют безответственность при оценке рисков, что может привести к началу третьей мировой войны, заключил эксперт.

Американские генералы в отставке ранее предупредили, что армии США может грозить раскол в случае очередной попытки государственного переворота. События, которые похожи на «захват» Капитолия, в состоянии ввергнуть нацию в состояние «гражданской войны».

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