Власти Перу инициировали процесс наложения штрафных санкций на Украину за срыв сроков поставки транспортного самолета Ан-178 для Национальной полиции этой латиноамериканской страны. Об этом пишет испанское издание Infodefensa.

Технику, согласно контракту, который в 2019 году подписало руководство компании «Спецтехноэкспорт» (входит в концерн «Укроборонпром») и МВД Перу, должны были поставить не позднее 23 октября 2021 года. Но, судя по всему, речь уже идет не о переносе сроков, а о том, что заказ Лимы вообще выполнен не будет. Поскольку, оказалось, что значительную часть российских комплектующих в Ан-178, просто нечем заменить.

Причем, подписывая договор, стоимостью около 65 млн. долларов, на поставку и обслуживание самолета, Киев об этом знал. Но намеренно, как считается, дезинформировал перуанскую сторону, пообещав, что проблем в этом плане не будет.

Но проблемы все же возникли. И заказчик новый транспортник так и не получил. Притом, что Лима выплатила аванс в размере 30% от общей сумы контракта – 19,2 млн. долларов.

Стоит напомнить: тендер Министерства внутренних дел Перу на поставку самолета ГП «Антонов» Ан-178 «Укроборонпром» выиграл в августе 2019 года. В конкурсе оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции. И Украина, каким-то образом, сумела опередить всех конкурентов, в том числе, национальное управление по вопросам вооружений Италии с бортом Leonardo C27J, а также генеральный директорат вооружений и материалов (DGAM) Испании с самолётом Airbus C295M.

Глава украинского концерна Айварас Абромавичус по этому поводу тогда заявил, что «Ан-178 – первый самолет, который должен быть продан нашей страной, начиная с 2015 года». По его словам, это якобы успех «производственной кооперации», в которой «задействовано около 200 компаний из 15 стран».

В реальности же все оказалось блефом.

В октябре, как пишет испанское издание, когда наступил час «Х» по договору, перуанская делегация посетила ГП «Антонов» и была крайне удивлена, что самолет готов всего на 65%, а из двух двигателей частично собран только один.

На этом основании Лима начала процесс наложения штрафных санкций на украинскую компанию.

За каждый из первых двух месяцев просрочки они составят 5 тысяч долларов, за третий, четвертый и пятый - по 35 тысяч долларов, а между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тысяч долларов. По истечении года заказчик вправе контракт расторгнуть.

Правда, кто теперь будет платить по счетам, не очень понятно. Дело в том, что буквально на днях «Укроборонпром» объявил о своей ликвидации.

В сообщении пресс-службы концерна в Facebook от 13 декабря говорится, что «с сегодняшнего дня Государственный концерн «Укроборонпром», созданный при Януковиче-Саламатине, находится в состоянии прекращения. Государственная регистрация соответствующего решения Кабинета Министров Украины от 9 декабря т.г. была осуществлена сегодня».

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила президента Фонда «Основание» Алексея Анпилогова:

- Скандалы разного рода сотрясают время от времени Украину, как Японию – землетрясения. Но у японцев, это природное явление, и они к нему, как нормальные люди, готовятся – укрепляют дороги, дома, как вести себя, знают.

На Украине, во-первых, катаклизмы все рукотворные. Во-вторых, никто с этим не борется – это уже часть их культуры.

Как можно было весь советский задел за тридцать лет превратить буквально в ничто?

Мне сложно, например, представить. Но у них это получилось.

Я работал с авиационными заводами на Украине, правда, это было пятнадцать лет назад – в 2006-2007 г. Но уже тогда было ясно, что утрачивается производственная культура, не говоря уже об инженерной школе, о возможности делать новые самолеты.

Что такое Ан-178? Фактически это переделанный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт «семейства Антонов». Но его довольно спорными преобразованиями постарались вывести в какой-то другой класс - на замену устаревшему транспортному самолету Ан-12. Там много было весьма завиральных идей. В итоге самолет, в общем-то, оказался перетяжеленным и с нарушенной центровкой. То есть, пришлось его с балластом на все выставки возить.

Скажем так, машина крайне неудачная.

Самое удивительное: когда Украина рапортовала о том, что они заложили производство Ан-178, на самом деле, они просто взяли Ан-148 (у них там оставалось несколько недостроенных машин), и на их основе начали собирать транспортники. А у них часть деталей все-таки уникальная. Потом Ан-178 отличаются длиной корпуса (фюзеляжа), несколько другой формой крыльев и хвостового оперения.

Опять же, «Мотор Сич», который должен был еще в прошлом году поставить двигатели для нового самолета, глубоко увяз в «разборках» с китайскими инвесторами. И что будет с поставками, непонятно.

Вот они на 40% самолет и собрали из того, что у них было. А всего остального у них просто не было.

«СП»: - Почему?

- Потому что это либо не было изготовлено украинскими предприятиями, либо вообще изготавливалось в России. Фактически крест на всем проекте был поставлен с самого начала.

Потому что еще в 2015 году при Порошенко, как известно, по инициативе украинской стороны полностью было прекращено военно-техническое сотрудничество с российскими предприятиями. Декларировалось это так: мол, «мы «агрессору» ничего не дадим и испортим все цепочки поставок».

Но без заказов и комплектующих остались украинские заводы. А все попытки освоить производство с альтернативными поставщиками из Европы уперлись в то, что авиастроение - очень специфическая отрасль. Это специальные стали, очень точные допуски, высокие требования к чистоте поверхностей – масса всего. Там даже трубы выпускаются по отдельным техническим условиям.

А европейцы и американцы не могут изготовить их именно по требованиям «Ан», потому что там заложены еще советские ГОСТы. От них никто не уходил.

Никто сейчас на Украине просто не может провести тот объем сертификационных, исследовательских работ, который был в свое время проведен. Подчеркну еще раз – там все начинается от физических и химических параметров из чего это делается.

Только это все сегодня на Украине разгромлено и утеряно, а с Россией «горшки побиты». Поэтому, мне кажется, какими-то невероятными усилиями они, наверное, могут собрать один самолет. Даже поднять его в воздух. Но ни о каком серийном производстве речь просто не идет.

«СП»: - Как же им удалось тендер выиграть?

- А как они выиграли тендер на поставку танков «Оплот» Таиланду, который в итоге фактически провалили? Или как они выиграли тендер на поставку, кажется, туркам пулеметов, из которых 100% оказалось бракованных. Как возвращали ржавые корпуса БТР-4, которые поставили в Ирак.

За всю новейшую историю Украины не было случая, чтобы хоть один контракт украинского ВПК был исполнен в полной мере, без каких-то рекламаций и претензий от заказчиков.

Конечно, заказчики тоже люди, они могут быть введены в заблуждение, могут быть коррумпированными. Потом, все военные заказы, это очень закрытая тема, где решения принимаются не публично. А число участников тендеров, как правило, ограничено.

«СП»: - Похожая история уже была с Казахстаном, которому Украина должна была поставить Ан-74 в октябре 2015 года. Обязательство выполнено не было, но Казахстан все-таки сумел взыскать через суд 15 млн. долларов неустойки. А у перуанцев, думаете, получится?

- Скорей всего. Поскольку «Укроборонпром» - это государственное предприятие, то долги отдавать все равно придется. Особенно, если какие-то деньги были уже заплачены перуанской стороной. Посмотрим…