NYT: США занизили число жертв в Сирии, Ираке и Афганистане

По информации издания, которое ссылается на внутренние документы Пентагона, сотни жертв среди мирного населения не были учтены при составлении официальной статистики. В ней говорилось, что в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 1417 мирных жителей, в Афганистане с 2018 года — 188. В настоящее время установить точное число потерь среди мирного населения не представляется возможным.

Как полагает издание, солдаты неверно оценивали ситуацию при подготовке ударов и приписывали мирных жителей к числу террористов. В зданиях, которые занимали силы противника, могли находиться гражданские, что также не учитывалось. Иногда солдаты не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться гражданские лица. Качество аэросъемки порой не позволяло установить, остались ли в определенной местности мирные жители.

Издание пишет, что Пентагон редко публиковал оценки возможных потерь среди гражданских, редко выплачивал компенсации семьям погибших и почти не привлекал военных к дисциплинарной ответственности.