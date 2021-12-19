Британия отказалась помогать Украине при «вторжении» России

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон не отправит своих военных на помощь Украине, если Россия начнет вторжение. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Spectator.
По его словам, помощь Украине посредством отправления войск — крайне маловероятное событие. Уоллес отметил, что Украина не входит в состав НАТО, поэтому Киев должен быть готов сражаться в одиночку.
«Маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — заявил министр.
На вопрос, означает ли это, что Украина одна, Уоллес ответил, что Великобритания всеми силами старается помочь стране с развитием потенциала. Западные страны делают все возможное, чтобы решить этот вопрос дипломатическим путем и убедить президента России Владимира Путина не начинать вторжение, заявил он.
Ранее политолог Марат Баширов высказал мнение о нынешних взаимоотношениях России с Североатлантическим альянсом. Он охарактеризовал их словами «накануне войны». Как отметил эксперт, в НАТО по какой-то причине решили «бряцать оружием» именно сейчас, хотя впереди новогодние праздники, цены на газ и электроэнергию в Европе растут, а кризис и не думает заканчиваться.