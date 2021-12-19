Украина потребовала от России компенсацию за ядерный арсенал

Украина требует у России компенсацию за переданный в 1994 году ядерный арсенал. Достойной компенсацией будет оборонительное оружие. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишут РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Апостроф».

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По его словам, Украина не нуждается в оружии для наступления, но ей необходимо оружие для защиты. Данилов отметил, что Украина была обманута, когда в 1994 году у нее отобрали ядерные боеголовки, а США договорились, что их заберет Россия.

«Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что никакой адекватной денежной компенсации Украина так и не получила, а сегодня страна как никогда нуждается в помощи и оружии для самообороны.