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42 минуты назад

Украина попросила у Запада наступательное вооружение

Киев хотел бы получить от стран Запада не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Киев попросил у Запада наступательное вооружение
Фото: ReutersReuters

После переговоров с главой минобороны Дании Трине Брамсен он выразил надежду, что датские власти «займут жесткую позицию и станут контактировать с партнерами», включая страны НАТО и ЕС. Киев хочет получить «реальную помощь вооружением, технологиями». По мнению Резникова, «это остановит агрессора», Россия «не пойдет в наступление», передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что говорит про вооружение «не только защитного характера, но и наступательного». Он также призвал к экономическим и политическим санкциям против Москвы. Резников заверил, что украинцы «защищаться будут сами», но им нужна помощь – «радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита», также Украине «нужно усиливать флот». Он не исключает вероятность «нападения» России на Украину, но добавил, что сейчас «большой угрозы нет». При этом «в случае продолжения эскалации она может сохраняться», сказал Резников.

Генерал США предложил усилить присутствие НАТО в двух странах

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

Армия,Алексей Резников,Министерство обороны,НАТО,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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