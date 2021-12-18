Киев попросил у Запада наступательное вооружение

Киев хотел бы получить от стран Запада не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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После переговоров с главой минобороны Дании Трине Брамсен он выразил надежду, что датские власти «займут жесткую позицию и станут контактировать с партнерами», включая страны НАТО и ЕС. Киев хочет получить «реальную помощь вооружением, технологиями». По мнению Резникова, «это остановит агрессора», Россия «не пойдет в наступление», передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что говорит про вооружение «не только защитного характера, но и наступательного». Он также призвал к экономическим и политическим санкциям против Москвы. Резников заверил, что украинцы «защищаться будут сами», но им нужна помощь – «радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита», также Украине «нужно усиливать флот». Он не исключает вероятность «нападения» России на Украину, но добавил, что сейчас «большой угрозы нет». При этом «в случае продолжения эскалации она может сохраняться», сказал Резников.