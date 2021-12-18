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1 час назад

Бойцы ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца

Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе после гибели ополченца, заявил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Бойцы ЛНР открыли огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца
Фото: ReutersReuters

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела украинскими военными территории республики один защитник ЛНР погиб, ещё один получил ранения.

«Вынужденным ответным огнём из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — цитирует РИА Новости Филипоненко.

По предварительным данным, в результате ответного огня со стороны ЛНР погибли два украинских военных.

Ранее в республике заявили о возобновлении обстрелов ЛНР со стороны ВСУ после 15 дней тишины.

Армия,Иван Филипоненко,РИА Новости,
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