Бойцы ЛНР открыли огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца

Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе после гибели ополченца, заявил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела украинскими военными территории республики один защитник ЛНР погиб, ещё один получил ранения.

«Вынужденным ответным огнём из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», — цитирует РИА Новости Филипоненко.

По предварительным данным, в результате ответного огня со стороны ЛНР погибли два украинских военных.