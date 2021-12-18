Генерал США предложил усилить присутствие НАТО на востоке Европы

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в связи с наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной. Об этом сообщает газета Spiegel.

По данным издания, в ходе секретных переговоров с военным руководством стран-партнеров Уолтерс предложил увеличить присутствие сил НАТО в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии в рамках миссии «Enhanced Forward Presence» (EFP).

При этом в Болгарии и Румынии альянсу необходимо будет создать войска EFP численностью около 1500 человек. В Польше и странах Балтии эти подразделения НАТО находятся с 2017 года. По мнению генерала, в случае чрезвычайной ситуации они будут действовать «как своего рода передовое командование или плацдарм для дальнейшего укрепления альянса».

Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с Россией при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.